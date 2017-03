Das Wetter: Nachts im Westen und Süden abklingende Schauer, am Alpenrand weiter Schneefall. Sonst teils klar. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tage in der Südosthälfte aufgelockert, sonst dicht bewölkt und Regen. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend dicht bewölkt, im Süden und Südwesten länger andauernder Regen, sonst einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.