Wetter Am Mittwoch weitere Niederschläge, 1 bis 9 Grad

Sonnenuntergang über dem Deutschlandfunk (Harald Gesterkamp, DLF)

Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt, im Westen auch aufgelockert. Nur im Süden etwas Regen, sonst trocken. Tiefstwerte zwischen plus 3 und minus 3 Grad. Am Tag dicht bewölkt und etwas Regen bei 1 bis 10 Grad, mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden bedeckt, sonst aufgelockert bewölkt. Im Osten vormittags örtlich Glatteis. Temperaturen 6 bis 10, im äußersten Westen bis 15 Grad.