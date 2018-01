Das Wetter: Nachts meist klar, im Südwesten dichter Nebel. In Bayern Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen. Tiefstwerte plus 2 bis minus 7 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen Regen, im Osten und Süden gebietsweise längere Zeit sonnig. Höchstwerte 0 bis 4, in der Westhälfte 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag Regen oder Schneeschauer bei 2 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.