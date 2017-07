Das Wetter: In der Nacht im Norden und im Süden wechselnd oder gering bewölkt, in der Mitte bewölkt und gelegentlich Regen. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Tagsüber im Norden bewölkt, in der Mitte noch einzelne Schauer und im Süden sonnig. Temperaturen 19 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag meist freundlich bei 22 bis 32 Grad. Nachmittags einzelne Schauer und Gewitter im Süden möglich.