Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen, an der Nordsee auch Gewitter, nur im Osten meist trocken bei Tiefstwerten zwischen 10 und 1 Grad. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 1.000 Meter. Am Tage wechselnd bewölkt mit zum Teil länger andauernden Regenfällen, in höheren Lagen Schnee bei Werten zwischen 8 und 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Südwesten aufgelockerte Bewölkung, sonst zeitweise Regen bei Höchstwerten zwischen 8 und 17 Grad.