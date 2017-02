Wetter Am Montag von Norden her Regen, im Süden sonnige Abschnitte, 6 bis 13 Grad

Im Westen geht die Sonne auf. (Deutschlandradio / Thorsten Gerald Schneiders)

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte zwischen -4 und +6 Grad. Morgen dicht bewölkt, von Norden her Regen. Im Süden länger sonnig. Tageshöchstwerte 6 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vor allem im Süden Regen. Sonst wechselnde Bewölkung und einzelne Schauer. Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad.