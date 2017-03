Das Wetter: In der Nacht im Süden und in der Mitte gering bewölkt oder klar. Sonst wolkig bis stark bewölkt und meist trocken bei plus 4 bis minus 4 Grad. Morgen im Norden und Osten stärker bewölkt, im Südwesten freundlicher bei 7 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, am freundlichsten im Osten bei 7 bis 17 Grad.