Wetter Am Samstag im Norden wolkig, sonst sonnig, -7 bis + 6 Grad

Sonnenuntergang über dem Deutschlandfunk (Harald Gesterkamp, DLF)

Das Wetter: Abends und in der Nacht im Norden stark bewölkt, örtlich Sprühregen. Sonst meist klar. Im Alpenvorland Nebel. Tiefstwerte im Norden plus 5 bis 0 Grad, sonst 0 bis minus 15 Grad. Am Tag überwiegend sonnig, im Norden bewölkt. Minus 7 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordwesten und im Alpenvorland dicht bewölkt, aber meist trocken. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter. Minus 5 bis plus 4 Grad.