Das Wetter: In der Nacht bewölkt, im Osten örtlich etwas Regen. Im Südwesten gebietsweise klar. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen in der Nordosthälfte dichte Wolken, in der Südwesthälfte heiter, teils auch sonnig. Temperaturen im Norden und Osten 12 bis 15, sonst 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag sonnig, nur im Osten anfangs noch Wolken. 17 bis 24 Grad.