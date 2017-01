Wetter Am Samstag im Westen Wolken, im Osten Sonne

Nachthimmel über Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Wetter: Nachts im Norden und Westen Wolken, im Osten und Süden teils klar, teils neblig. Tiefstwerte plus 2 bis minus 14 Grad. Am Tag in der Westhälfte wolkig, örtlich etwas Regen. In der Osthälfte gebietsweise sonnig. Temperaturen minus 5 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordwesthälfte stark bewölkt, sonst heiter. Temperaturen minus 2 bis plus 9 Grad.