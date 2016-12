Wetter Am Samstag meist heiter, 0 bis 7 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden aufkommende Bewölkung. Sonst häufig klar. Örtlich Nebel und Glätte. Tiefsttemperaturen 0 bis - 10 Grad; an den Küsten 5 bis 1 Grad . Morgen, an Silvester, meist heiter, in der Mitte und im Süden neblig trüb. 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Neujahrstag im Süden sonnige Abschnitte. Von Nordwesten her Regen. 0 bis 8 Grad.