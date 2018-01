Das Wetter: Nachts im Norden einzelne Schauer. Im Süden örtlich auch länger anhaltende Niederschläge, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Tiefstwerte plus 2 bis minus 6 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt mit Regen- und Schneeschauern. Im Osten am Nachmittag Wolkenauflockerungen. 1 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Osten vereinzelte Schauer, zeitweise sonnig. Im Westen und Süden länger andauernde, teils kräftige Niederschläge. Anfangs bis in tiefe Lagen Schneefall. 0 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.