Das Wetter: In der Nacht im Süden bewölkt, gebietsweise Schauer, in tieferen Lagen auch Schnee. Tiefstwerte plus 2 bis minus 6 Grad. Am Tage bleibt es unbeständig, im Südwesten und Norden verbreitet Regen- und Schneeschauer. 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Osten Wechsel von Regenschauern und sonnigen Abschnitten. Im Westen und Süden kräftige Niederschläge, zum Teil als Schneefall. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.