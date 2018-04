Das Wetter: In der Nacht im Norden einzelne Wolkenfelder, sonst gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 15 bis 5 Grad. Tagsüber heiter bis wolkig, im Südosten sonnig. Maximal 20 Grad im Norden und bis 30 Grad im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag vielerorts heiter bis wolkig. Im Nordwesten vereinzelte Schauer, ebenso an den Alpen und in den Mittelgebirgen. 20 bis 30 Grad, an den Küsten kühler.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.