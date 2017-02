Wetter Am Sonntag im Norden Wolken, im Süden teils heiter

Köln bei Nacht (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Wetter: Nachts im Nordosten Schnee oder Schneegriesel, im Westen örtlich Regen oder Schneeregen. Sonst meist bedeckt und trocken. Tiefstwerte plus 2 bis minus 7 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte stark bewölkt. Gebietsweise etwas Regen oder Schnee. Im Süden teils hochnebelartig bewölkt, teils heiter und überwiegend trocken. Temperaturen von minus 2 Grad im Nordosten und Osten bis plus 9 Grad an Oberrhein und Mosel.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Tagesverlauf zunehmend sonnig bei minus 2 bis 9 Grad.