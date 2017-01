Wetter Am Sonntag im Norden Wolken, sonst Sonne

Sonnenuntergang über dem Deutschlandfunk (Harald Gesterkamp, DLF)

Das Wetter: Nachts im Norden aufgelockert, sonst gering bewölkt oder klar. Örtlich Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperaturen minus 1 bis minus 7, im Süden und Osten minus 8 bis minus 15 Grad. Am Tag im Norden Wolken, sonst verbreitet sonnig bei Werten von minus 6 bis plus 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Osten etwas Schneegriesel oder gefrierender Nieselregen. Im Westen und Süden teils sonnig, teils trüb. Minus 5 bis plus 4 Grad.



So weit die Meldungen.