Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden Regen oder Schnee, örtlich Glatteisgefahr, im Norden und Osten trocken. Tiefstwerte plus 2 bis minus 12 Grad. Morgen im Nordosten und an den Alpen sonnig, sonst stark bewölkt und gegen Abend von Westen her einsetzender Regen. Im Nordosten leichter Dauerfrost, sonst Werte bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden gebietsweise Regen oder Schnee. Sonst bewölkt mit sonnigen Abschnitten und meist trocken. Höchstwerte 1 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.