Das Wetter: In der kommenden Nacht vor allem im Norden und Westen schauerartiger Regen, im Osten und Süden meist klar. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte vielfach stark bewölkt mit Schauern, sonst zunächst sonnig, ab dem Nachmittag teils schwere Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 22 und 32 Grad.

Die Aussichten:

Am Montag im Norden und Osten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, sonst meist heiter. Am Abend von Südwesten her Gewitter. 22 bis 32 Grad.