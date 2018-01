Das Wetter: In der kommenden Nacht teils klar, teils bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. Tiefstwerte -6 bis 0 Grad. Morgen an der Donau und in den Mittelgebirgen neblig, sonst nach Nebelauflösung sonnig. Höchstwerte -2 bis +6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Osten und Süden weitgehend sonnig, im Tagesverlauf von Westen her Wolken, am Abend Regen. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.