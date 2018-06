Das Wetter: In der Nacht vor allem in der Nordhälfte einzelne Schauer oder Gewitter. In der Südhälfte meist trocken. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Tagsüber im Norden, Osten und Süden gebietsweise Schauer und Gewitter. Im Westen meist trocken. Höchstwerte zwischen 19 und 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Westen und Norden vereinzelt Schauer, an den Alpen leichter Regen. Sonst meist aufgelockert bewölkt. 17 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.