Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, im Nordwesten auch zeitweise klar bei Tiefstwerten zwischen 11 und 6 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. An den Alpen länger anhaltender Regen. Höchstwerte 9 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag überwiegend bewölkt, verbreitet schauerartiger Regen bei 8 bis 15 Grad.