Das Wetter: In der kommenden Nacht meist klar und trocken. Abkühlung auf 11 bis 3 Grad. Morgen verbreitet sonnig und trocken, am Alpenrand vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 28 Grad, an der Küste um 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist sonnig und trocken bei 23 bis 28 Grad, an der See kühler.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.