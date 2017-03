Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Osten und Süden locker bewölkt, stellenweise Nebel. Von Westen her Wolkenfelder. Tiefstwerte +4 bis -5 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken, trocken. Tagestemperaturen 9 bis 17 Grad.

Die Aussichten:

Am Montag zwischen Oberrhein und Nordsee Wolkenfelder, vereinzelt Regen möglich. Nach Osten hin vielerorts sonnig und trocken. 11 bis 16 Grad.