Wetter Am Tag im Norden etwas Regen, im Süden aufgelockert

Das Wetter: Nachts von Westen her Wolkenverdichtung mit Regen. In der Mitte und im höheren Bergland erhöhte Glatteisgefahr. Tiefstwerte zwischen plus 5 und minus 4 Grad, im Osten bis minus 9 Grad. Am Tag im Norden Wolken und etwas Regen, im Süden aufgelockert bewölkt. Höchstwerte 6 bis 12, im Rheinland bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Freitag teils aufgelockert bewölkt und meist trocken. Im Westen und Südwesten etwas Regen. 1 bis 12 Grad.