Das Wetter: In dieser Nacht in der Südosthälfte gebietsweise schauerartiger Regen, anfangs auch Gewitter. Sonst örtlich etwas Regen. Tiefstwerte 11 bis 14 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte vielfach sonnig und trocken; in der Südosthälfte einzelne Schauer. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Freitag im Süden bewölkt, am östlichen Alpenrand etwas Regen. Sonst sonnig und trocken.

12 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.