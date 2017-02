Wetter Am Tag viel Sonne bei 4 bis 14 Grad

Heute und morgen gibt es viel Sonne. (dpa / Arno Burgi)

Das Wetter: Am Tag erneut sonnig. Temperaturen 4 bis 12, im Westen bis 14 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte Wolkenfelder und gebietsweise Schauer. Im Süden sonnig. 6 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist dichte Wolken und vor allem im Süden und in der Mitte Regen bei 5 bis 10 Grad. An den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 700 Meter.