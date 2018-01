Das Wetter: In der kommenden Nacht Durchzug eines Regengebietes von Nord nach Süd. Im Norden und in der Mitte ist es am Morgen wieder trocken. Tiefstwerte 6 Grad bis minus 2 Grad im Bergland. Am Tage wechselnd bewölkt und meist trocken, nur im Süden anfangs noch etwas Regen. 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist stark bewölkt und regnerisch bei 3 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.