Wetter Anfangs im Norden Wolken, sonst meist sonnig

Sonnenaufgang beim Deutschlandfunk. (Petra Ulbricht)

Das Wetter: Im Norden anfangs bedeckt, sonst meist sonnig, nur im Süden gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte von minus 6 bis plus 4 Grad. Morgen im Norden und Osten, später auch in der Mitte dicht bewölkt, teils mit Schnee oder gefrierendem Nieselregen. Im Süden teils trüb, teils sonnig. Minus 7 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag ähnliches Wetter bei minus 5 bis plus 5 Grad.



