Das Wetter: Im Norden und Osten meist bedeckt und etwas Regen. Im Südwesten sonnige Abschnitte. Temperaturen 7 bis 15 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte dicht bewölkt mit Regen, im Süden trocken, an den Alpen sonnig. 11 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im östlichen Bergland und an der Nordsee etwas Regen, später von Südwesten her Auflockerungen und meist trocken. 9 bis 16 Grad.