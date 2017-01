Wetter Bedeckt, im Süden und Westen Auflockerungen

Ein dahinschmelzender Schneemann steht an einem Waldrand auf einer grünen Wiese. (dpa/ picture-alliance/ Frank Rumpenhorst)

Das Wetter: Vielfach bedeckt mit Sprühregen, im Westen und Südwesten später Auflockerungen. Minus 5 bis plus 3 Grad. Morgen trocken und nach Nebelauflösung auch sonnig bei minus 4 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte freundlich, im Süden oft neblig-trüb bei minus 5 bis plus sieben Grad.