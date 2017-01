Wetter Bedeckt oder neblig trüb

Der Deutschlandfunk in Köln (© Deutschlandradio/Markus Bollen)

Das Wetter: Nachts bewölkt, vereinzelt Nebel. Im Westen etwas Schnee oder gefrierender Regen. Tiefstwerte minus 1 bis minus 9, im Süden und Südosten minus 10 bis minus 18 Grad. Am Tag bedeckt oder neblig trüb. Gelegentlich etwas Sprühregen oder Schneefall. Temperaturen in der Nordhälfte 0 bis 4 Grad, in der Südhälfte minus 9 bis 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Westen und Südwesten zunehmend sonnig. Sonst meist trüb. Minus 6 bis plus 3 Grad.