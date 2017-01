Wetter Bedeckt oder neblig trüb

Wintersportler freuen sich über Kälte und Schnee. (picture alliance/dpa/Foto: Karl-Josef Hildenbrand)

Das Wetter: Bedeckt oder neblig trüb. Gelegentlich etwas Sprühregen oder Schneefall. Temperaturen in der Nordhälfte 0 bis 4 Grad, in der Südhälfte minus 9 bis 0 Grad. Morgen im Westen und Südwesten zunehmend sonnig. Sonst meist trüb. Minus 6 bis plus 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach Nebelauflösung sonnig bei minus 5 bis plus 3 Grad.