Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist bewölkt und überwiegend trocken bei -5 bis 3 Grad. Auch am Tag stark bewölkt, im Westen gebietsweise auch sonnig. Temperaturen 0 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag nach Nebelauflösung sonnig. Kaum veränderte Temperaturen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.