Das Wetter: Im Norden aufgelockerte Bewölkung, sonst bedeckt. Im Osten etwas Regen oder Schneeregen. An den Küsten und an den Alpen auch längere Zeit sonnig. Höchstwerte im Norden und Osten 0 bis 4, sonst 4 bis 10 Grad. Morgen in der Nordhälfte zeitweise sonnig, in der Südhälfte wolkig oder hochnebelartig bedeckt und meist niederschlagsfrei. Temperaturen 0 bis 5 Grad im Norden und Osten und 6 bis 12 Grad im Westen und Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bewölkt mit örtlichen Schauern bei 2 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.