Wetter Bewölkt mit Niederschlägen, 5 bis 12 Grad

Das Wetter: Im Süden und Südosten häufig noch trocken und neblig. Ansonsten Regen, der im Tagesverlauf auch Süddeutschland erreicht. In der Mitte sind trockene und sonnige Abschnitte möglich. 5 bis 12 Grad. Morgen in weiten Teilen regnerisch, Minus 2 bis plus 7 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am 2. Weihnachtsfeiertag vielfach bedeckt bei ähnlichen Werten.