Das Wetter: Am Abend und in der Nacht dichte Bewölkung, gebietsweise Sprühregen. 8 bis 1 Grad. Auch an Heiligabend bleibt es überwiegend bewölkt mit gelegentlichem Regen. Südlich der Donau und im südlichen Baden-Württemberg wird es zeitweise sonnig. 7 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden bewölkt mit einzelnen Niederschlägen, sonst trocken mit sonnigen Abschnitten vor allem im Süden. 6 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.