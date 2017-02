Wetter Bewölkt, örtlich Niederschläge

Im Westen geht die Sonne auf. (Deutschlandradio / Thorsten Gerald Schneiders)

Das Wetter: Meist stark bewölkt, gelegentlich leichte Niederschläge und etwas Schnee. Im Norden und in der Mitte zeitweise Auflockerungen. Temperaturen minus 6 bis plus 6 Grad. Morgen überwiegend bewölkt bei minus 6 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Westen und in Alpennähe längere Zeit sonnig. An der Ostseeküste noch etwas Schnee, sonst meist trocken. Minus 4 bis plus 5 Grad.