Wetter Bewölkt, örtlich Niederschläge

Raureif-Blätter im Winter (Rainer Oettel/dpa-Zentralbild)

Das Wetter: Meist stark bewölkt, gelegentlich leichte Niederschläge und etwas Schnee. Im Norden und in der Mitte zeitweise Auflockerungen. Temperaturen minus 5 bis plus 8 Grad. Morgen überwiegend bewölkt bei minus 6 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag vor allem im Norden und in der Mitte bewölkt, vereinzelt Schneefall. Im Süden und Südwesten auch sonnig. Minus 3 bis plus 8 Grad