Wetter Bewölkt, örtlich Niederschläge

Die Semperoper in Dresden bei Nacht (dpa / picture-alliance / Thomas Scholz)

Das Wetter: Nachts teils bedeckt, teils aufgelockert und vereinzelt etwas Schneefall. Tiefstwerte im Westen und Südwesten 0 bis minus 6, sonst minus 5 bis minus 10 Grad. Am Tag überwiegend bewölkt bei minus 6 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag vor allem im Norden und in der Mitte bewölkt, vereinzelt Schneefall. Im Süden und Südwesten auch sonnig. Minus 3 bis plus 8 Grad