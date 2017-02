Wetter Bewölkt, örtlich Schneegriesel oder Regen

Der Winter zeigt sich mit Regen, Graupelschauern und Schneeregen (Armin Weigel/dpa/picture alliance)

Das Wetter: Im Norden und Osten gebietsweise Schneegriesel oder Schnee, örtlich auch gefrierender Sprühregen. Im Westen und Südwesten stark bewölkt, zeitweise Regen. Höchstwerte im Norden und Osten minus 3 bis 0, im Westen und Süden 0 bis plus 6 Grad. Morgen meist stark bewölkt, gelegentlich ein wenig Schneegriesel. Im Norden sowie in Teilen der Mitte zeitweise Wolkenauflockerungen. Temperaturen minus 6 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend bewölkt bei minus 6 bis plus 4 Grad.