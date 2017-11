Das Wetter: Im Südosten weitere Niederschläge. Sonst stark bewölkt bis bedeckt. Im Nordwesten zunehmende Auflockerungen. Tageshöchstwerte 4 bis 11 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch stark bewölkt oder bedeckt. In der Mitte und im Süden etwas Regen, an den Alpen oberhalb von etwa eintausend Metern auch Schnee. 3 bis 9 Grad.