Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten zunehmende Bewölkung, sonst meist klar. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Am Tage im Nordwesten und in der Mitte dicht bewölkt. Im Osten und Süden anfangs freundlich, später Schauer und Gewitter. 13 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag südlich der Mainlinie heiter bis wolkig und trocken. Ansonsten stark bewölkt, im Norden und Osten auch einzelne Schauer. 8 bis 16 Grad.