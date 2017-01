Wetter Es bleibt winterlich bei -2 bis +9 Grad

Das Wetter: Dicht bewölkt mit Regen- oder Graupelschauern, anfangs ist bis in tiefere Lagen auch Schnee möglich. Temperaturen von minus 2 Grad im Osten bis plus 9 Grad im Westen. Morgen weitere Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee. Werte minus 2 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Freitag Regen oder Schnee bei 1 bis 5 Grad.