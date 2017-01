Wetter Es bleibt winterlich

Das Deutschlandfunk-Funkhaus bei Nacht. (© Deutschlandradio/Markus Bollen)

Das Wetter: Nachts im Westen etwas Nieselregen. Im Osten locker bewölkt oder klar. Im Süden gebietsweise leichter Schneefall. Tiefstwerte plus 4 bis minus 10 Grad. Am Tag dicht bewölkt mit Regen. Im Osten und Südosten teils bis in tiefere Lagen Schnee. Temperaturen von minus 3 Grad im Osten bis 9 Grad im Westen.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag weitere Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee. 2 bis 5 Grad.