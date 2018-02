Das Wetter: Heute früh und am Vormittag meist mäßiger bis strenger Frost, im Süden und im östlichen Mittelgebirgsraum teils um -20 Grad. Tagsüber an der Ostsee weitere Schneeschauer, sonst Wechsel von Sonne und Wolken und weitgehend trocken. Höchstwerte -10 bis -5, im Westen in tieferen Lagen um -2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen im Südwesten stark bewölkt. An der Ostsee leichte Schneeschauer möglich. Ansonsten ist es häufig heiter und trocken. Minus 10 bis 0 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.