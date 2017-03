Das Wetter: Vielfach heiter, gelegentlich auch wolkig, aber nur vereinzelt Regen. 9 Grad an der See und bis zu 18 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden und Osten teilweise wolkig, sonst zumeist sonnig. 10 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordwesten bewölkt und regnerisch, im Südosten zunächst sonnig, später auch hier Wolken. 9 bis 19 Grad.