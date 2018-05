Das Wetter: Meist heiter bis wolkig. Am Nachmittag im Osten und an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 18 Grad an der Küste und bis 28 Grad im Süden und Westen. Morgen nur im Nordosten sonnig, sonst verbreitet stark bewölkt mit Schauern und kräftigen Gewittern. Temperaturen 16 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag südlich des Mains Schauer und Gewitter, in der Mitte wechselnd bewölkt, im Norden und Osten sonnig. 14 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.