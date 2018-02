Das Wetter: Im Westen und in der Mitte sonnige Abschnitte, sonst häufig bewölkt. Minus 3 bis plus 6 Grad. Morgen südlich der Donau hochnebelartig bedeckt und leichter Schneefall. Sonst sonnig und trocken. Minus 2 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordosten bewölkt, sonst sonnig und trocken. Minus 2 bis plus 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.