Das Wetter: Meist dichte Wolken. Im Norden Regen. An den Alpen länger sonnig. 8 bis 18 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Westen und in der Mitte Regen. Im Süden freundlicher. 8 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südosthälfte meist dicht bewölkt und regnerisch, in der Nordwesthälfte bewölkt. 6 bis 14 Grad.