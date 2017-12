Das Wetter: Dicht bewölkt mit Regen, in den Weststaulagen der Berge teils länger andauernd und kräftig. Temperaturen zwischen 3 Grad in Vorpommern und 14 Grad am Oberrhein. Morgen überwiegend dicht bewölkt, von den Küsten bis zum Main zeitweise Regen, im Nordwesten auch länger anhaltend. Südlich der Donau meist trocken. 7 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

An Neujahr teils gewittrige Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.